시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hoang Nine Trader Part Time
Xuan Hoang Nguyen

Hoang Nine Trader Part Time

Xuan Hoang Nguyen
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
0%
Exness-MT5Real31
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
13
이익 거래:
11 (84.61%)
손실 거래:
2 (15.38%)
최고의 거래:
57.33 USD
최악의 거래:
-12.25 USD
총 수익:
331.12 USD (88 463 pips)
총 손실:
-20.16 USD (140 391 pips)
연속 최대 이익:
11 (331.12 USD)
연속 최대 이익:
331.12 USD (11)
샤프 비율:
1.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
38.26%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
15.42
롱(주식매수):
4 (30.77%)
숏(주식차입매도):
9 (69.23%)
수익 요인:
16.42
기대수익:
23.92 USD
평균 이익:
30.10 USD
평균 손실:
-10.08 USD
연속 최대 손실:
2 (-20.16 USD)
연속 최대 손실:
-20.16 USD (2)
월별 성장률:
156.62%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.16 USD
최대한의:
20.16 USD (10.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
10.34% (52.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 8
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 243
BTCUSD -20
XAUUSD 86
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 2.2K
BTCUSD -140K
XAUUSD 86K
USDJPY 158
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +57.33 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +331.12 USD
연속 최대 손실: -20.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
78.31 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
99.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Tôi là một trader đã và đang kiếm được tiền trên thị trường forex trong 8 năm qua. Tôi hiểu được rũi ro và lợi nhuận từ forex đem lại. Tất cả các chiến lượt đều có rũi ro sẽ mất hết tiền nên hãy bỏ ra số tiền mà bạn chấp nhận mất. Nguyên tắc trade của tôi là: - Nếu mất Tiền lệnh này - nhiệm vụ của lệnh sau là lấy lại khoản lỗ đã mất không phải kiếm thêm lợi nhuận. - Không bao giờ rũi ro 1 lệnh quá 10% tài khoản - chỉ trade cặp forex chính.

Hello Millionaire !!! I am a trader who has been making money in the forex market for the past 8 years. I understand the risks and rewards that forex trading brings. Every strategy carries the risk of losing all your money, so only invest what you can afford to lose. My trading principles are as follows: Never lose money. tele :https://t.me/hoangninetraderchiase

리뷰 없음
2026.01.13 14:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 14:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Hoang Nine Trader Part Time
월별 30 USD
0%
0
0
USD
510
USD
3
0%
13
84%
100%
16.42
23.92
USD
10%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.