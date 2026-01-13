信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Hoang Nine Trader Part Time
Xuan Hoang Nguyen

Hoang Nine Trader Part Time

Xuan Hoang Nguyen
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13
盈利交易:
11 (84.61%)
亏损交易:
2 (15.38%)
最好交易:
57.33 USD
最差交易:
-12.25 USD
毛利:
331.12 USD (88 463 pips)
毛利亏损:
-20.16 USD (140 391 pips)
最大连续赢利:
11 (331.12 USD)
最大连续盈利:
331.12 USD (11)
夏普比率:
1.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
38.26%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
15.42
长期交易:
4 (30.77%)
短期交易:
9 (69.23%)
利润因子:
16.42
预期回报:
23.92 USD
平均利润:
30.10 USD
平均损失:
-10.08 USD
最大连续失误:
2 (-20.16 USD)
最大连续亏损:
-20.16 USD (2)
每月增长:
156.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.16 USD
最大值:
20.16 USD (10.15%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
10.34% (52.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 8
BTCUSD 2
XAUUSD 2
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 243
BTCUSD -20
XAUUSD 86
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 2.2K
BTCUSD -140K
XAUUSD 86K
USDJPY 158
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +57.33 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +331.12 USD
最大连续亏损: -20.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
78.31 × 65
ICMarketsSC-MT5-2
99.00 × 1
Tôi là một trader đã và đang kiếm được tiền trên thị trường forex trong 8 năm qua. Tôi hiểu được rũi ro và lợi nhuận từ forex đem lại. Tất cả các chiến lượt đều có rũi ro sẽ mất hết tiền nên hãy bỏ ra số tiền mà bạn chấp nhận mất. Nguyên tắc trade của tôi là: - Nếu mất Tiền lệnh này - nhiệm vụ của lệnh sau là lấy lại khoản lỗ đã mất không phải kiếm thêm lợi nhuận. - Không bao giờ rũi ro 1 lệnh quá 10% tài khoản - chỉ trade cặp forex chính.

Hello Millionaire !!! I am a trader who has been making money in the forex market for the past 8 years. I understand the risks and rewards that forex trading brings. Every strategy carries the risk of losing all your money, so only invest what you can afford to lose. My trading principles are as follows: Never lose money. tele :https://t.me/hoangninetraderchiase

没有评论
2026.01.13 14:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 14:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
