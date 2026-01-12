СигналыРазделы
Sarowar Jahan

High Growth

Sarowar Jahan
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 348%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
37 (75.51%)
Убыточных трейдов:
12 (24.49%)
Лучший трейд:
323.25 USD
Худший трейд:
-95.00 USD
Общая прибыль:
2 757.29 USD (23 512 pips)
Общий убыток:
-511.64 USD (3 232 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (547.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
547.89 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.27%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
15.17
Длинных трейдов:
19 (38.78%)
Коротких трейдов:
30 (61.22%)
Профит фактор:
5.39
Мат. ожидание:
45.83 USD
Средняя прибыль:
74.52 USD
Средний убыток:
-42.64 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-142.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.40 USD (2)
Прирост в месяц:
348.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.88 USD
Максимальная:
148.00 USD (9.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.71% (145.20 USD)
По эквити:
0.22% (4.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 26
GBPUSD 19
EURUSD 3
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 659
EURUSD 39
AUDNZD 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 173
AUDNZD 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +323.25 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +547.89 USD
Макс. убыток в серии: -142.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.31 × 122
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.36 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
11.44 × 286
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
17.48 × 52
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.70 × 138
Earnex-Trade
25.09 × 274
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
This strategy targets high growth and involves frequent high drawdowns. There is a real risk of losing your funds.
Do not subscribe unless you fully understand the risks and can afford to lose your capital.


Telegram: Sarowar Jahan
Telegram Channel: Sarowar Jahan - Professional Forex Trader

Нет отзывов
2026.01.12 17:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
