- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
37 (75.51%)
Убыточных трейдов:
12 (24.49%)
Лучший трейд:
323.25 USD
Худший трейд:
-95.00 USD
Общая прибыль:
2 757.29 USD (23 512 pips)
Общий убыток:
-511.64 USD (3 232 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (547.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
547.89 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.27%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
15.17
Длинных трейдов:
19 (38.78%)
Коротких трейдов:
30 (61.22%)
Профит фактор:
5.39
Мат. ожидание:
45.83 USD
Средняя прибыль:
74.52 USD
Средний убыток:
-42.64 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-142.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.40 USD (2)
Прирост в месяц:
348.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.88 USD
Максимальная:
148.00 USD (9.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.71% (145.20 USD)
По эквити:
0.22% (4.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|19
|EURUSD
|3
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPUSD
|659
|EURUSD
|39
|AUDNZD
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|173
|AUDNZD
|330
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +323.25 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +547.89 USD
Макс. убыток в серии: -142.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.31 × 122
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.36 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.44 × 286
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-5
|17.48 × 52
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|22.70 × 138
|
Earnex-Trade
|25.09 × 274
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
This strategy targets high growth and involves frequent high drawdowns. There is a real risk of losing your funds.
Do not subscribe unless you fully understand the risks and can afford to lose your capital.
Do not subscribe unless you fully understand the risks and can afford to lose your capital.
Telegram: Sarowar Jahan
Telegram Channel: Sarowar Jahan - Professional Forex Trader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
348%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
0%
49
75%
100%
5.38
45.83
USD
USD
10%
1:500