Sarowar Jahan

High Growth

Sarowar Jahan
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 348%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
37 (75.51%)
Perte trades:
12 (24.49%)
Meilleure transaction:
323.25 USD
Pire transaction:
-95.00 USD
Bénéfice brut:
2 757.29 USD (23 512 pips)
Perte brute:
-511.64 USD (3 232 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (547.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
547.89 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.59
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.27%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
15.17
Longs trades:
19 (38.78%)
Courts trades:
30 (61.22%)
Facteur de profit:
5.39
Rendement attendu:
45.83 USD
Bénéfice moyen:
74.52 USD
Perte moyenne:
-42.64 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-142.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-142.40 USD (2)
Croissance mensuelle:
348.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.88 USD
Maximal:
148.00 USD (9.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.71% (145.20 USD)
Par fonds propres:
0.22% (4.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 26
GBPUSD 19
EURUSD 3
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 659
EURUSD 39
AUDNZD 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 173
AUDNZD 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +323.25 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +547.89 USD
Perte consécutive maximale: -142.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.31 × 122
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.36 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
11.44 × 286
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
17.48 × 52
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.70 × 138
Earnex-Trade
25.09 × 274
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
This strategy targets high growth and involves frequent high drawdowns. There is a real risk of losing your funds.
Do not subscribe unless you fully understand the risks and can afford to lose your capital.


Telegram: Sarowar Jahan
Telegram Channel: Sarowar Jahan - Professional Forex Trader

Aucun avis
2026.01.12 17:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
