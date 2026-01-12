Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 3 Exness-MT5Real7 2.82 × 11 CapitalPointTrading-MT5-4 2.83 × 110 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 7.00 × 1 TickmillUK-Live 7.31 × 83 FusionMarkets-Live 8.31 × 122 ICMarketsSC-MT5-4 8.86 × 133 TradeMaxGlobal-Live 10.36 × 116 ICMarketsSC-MT5-2 11.44 × 286 STARTRADERFinancial-Live 12.16 × 25 Coinexx-Live 14.68 × 22 VantageInternational-Live 13 15.05 × 20 Exness-MT5Real10 16.40 × 5 FxPro-MT5 16.52 × 50 Exness-MT5Real2 16.69 × 13 ICMarketsEU-MT5-5 17.48 × 52 HFMarketsSA-Live2 18.00 × 1 FOREX.comGlobalCN-Live 534 22.70 × 138 Earnex-Trade 25.09 × 274 Exness-MT5Real31 25.67 × 6 Exness-MT5Real38 29.07 × 146 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou