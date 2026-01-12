信号部分
信号 / MetaTrader 5 / High Growth
Sarowar Jahan

High Growth

Sarowar Jahan
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 348%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
49
盈利交易:
37 (75.51%)
亏损交易:
12 (24.49%)
最好交易:
323.25 USD
最差交易:
-95.00 USD
毛利:
2 757.29 USD (23 512 pips)
毛利亏损:
-511.64 USD (3 232 pips)
最大连续赢利:
7 (547.89 USD)
最大连续盈利:
547.89 USD (7)
夏普比率:
0.59
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.27%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 小时
采收率:
15.17
长期交易:
19 (38.78%)
短期交易:
30 (61.22%)
利润因子:
5.39
预期回报:
45.83 USD
平均利润:
74.52 USD
平均损失:
-42.64 USD
最大连续失误:
2 (-142.40 USD)
最大连续亏损:
-142.40 USD (2)
每月增长:
348.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.88 USD
最大值:
148.00 USD (9.90%)
相对跌幅:
结余:
9.71% (145.20 USD)
净值:
0.22% (4.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 26
GBPUSD 19
EURUSD 3
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 659
EURUSD 39
AUDNZD 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 173
AUDNZD 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +323.25 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +547.89 USD
最大连续亏损: -142.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.31 × 122
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.36 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
11.44 × 286
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
17.48 × 52
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.70 × 138
Earnex-Trade
25.09 × 274
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
查看详细统计，请 登录 或者 注册
This strategy targets high growth and involves frequent high drawdowns. There is a real risk of losing your funds.
Do not subscribe unless you fully understand the risks and can afford to lose your capital.


Telegram: Sarowar Jahan
Telegram Channel: Sarowar Jahan - Professional Forex Trader

没有评论
2026.01.12 17:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
High Growth
每月39 USD
348%
0
0
USD
2K
USD
4
0%
49
75%
100%
5.38
45.83
USD
10%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载