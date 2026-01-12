SinaisSeções
Sarowar Jahan

High Growth

Sarowar Jahan
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 348%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
37 (75.51%)
Negociações com perda:
12 (24.49%)
Melhor negociação:
323.25 USD
Pior negociação:
-95.00 USD
Lucro bruto:
2 757.29 USD (23 512 pips)
Perda bruta:
-511.64 USD (3 232 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (547.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
547.89 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.27%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
15.17
Negociações longas:
19 (38.78%)
Negociações curtas:
30 (61.22%)
Fator de lucro:
5.39
Valor esperado:
45.83 USD
Lucro médio:
74.52 USD
Perda média:
-42.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-142.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.40 USD (2)
Crescimento mensal:
348.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.88 USD
Máximo:
148.00 USD (9.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.71% (145.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.22% (4.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 26
GBPUSD 19
EURUSD 3
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 659
EURUSD 39
AUDNZD 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 173
AUDNZD 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +323.25 USD
Pior negociação: -95 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +547.89 USD
Máxima perda consecutiva: -142.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.31 × 122
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.36 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
11.44 × 286
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
17.48 × 52
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.70 × 138
Earnex-Trade
25.09 × 274
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
This strategy targets high growth and involves frequent high drawdowns. There is a real risk of losing your funds.
Do not subscribe unless you fully understand the risks and can afford to lose your capital.


Telegram: Sarowar Jahan
Telegram Channel: Sarowar Jahan - Professional Forex Trader

Sem comentários
2026.01.12 17:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
