シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / High Growth
Sarowar Jahan

High Growth

Sarowar Jahan
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 348%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
37 (75.51%)
損失トレード:
12 (24.49%)
ベストトレード:
323.25 USD
最悪のトレード:
-95.00 USD
総利益:
2 757.29 USD (23 512 pips)
総損失:
-511.64 USD (3 232 pips)
最大連続の勝ち:
7 (547.89 USD)
最大連続利益:
547.89 USD (7)
シャープレシオ:
0.59
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.27%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
15.17
長いトレード:
19 (38.78%)
短いトレード:
30 (61.22%)
プロフィットファクター:
5.39
期待されたペイオフ:
45.83 USD
平均利益:
74.52 USD
平均損失:
-42.64 USD
最大連続の負け:
2 (-142.40 USD)
最大連続損失:
-142.40 USD (2)
月間成長:
348.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.88 USD
最大の:
148.00 USD (9.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.71% (145.20 USD)
エクイティによる:
0.22% (4.37 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 26
GBPUSD 19
EURUSD 3
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 659
EURUSD 39
AUDNZD 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 173
AUDNZD 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +323.25 USD
最悪のトレード: -95 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +547.89 USD
最大連続損失: -142.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.31 × 122
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.36 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
11.44 × 286
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
17.48 × 52
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.70 × 138
Earnex-Trade
25.09 × 274
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
This strategy targets high growth and involves frequent high drawdowns. There is a real risk of losing your funds.
Do not subscribe unless you fully understand the risks and can afford to lose your capital.


Telegram: Sarowar Jahan
Telegram Channel: Sarowar Jahan - Professional Forex Trader

レビューなし
2026.01.12 17:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
