Sarowar Jahan

High Growth

Sarowar Jahan
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 348%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
49
이익 거래:
37 (75.51%)
손실 거래:
12 (24.49%)
최고의 거래:
323.25 USD
최악의 거래:
-95.00 USD
총 수익:
2 757.29 USD (23 512 pips)
총 손실:
-512.34 USD (3 232 pips)
연속 최대 이익:
7 (547.89 USD)
연속 최대 이익:
547.89 USD (7)
샤프 비율:
0.59
거래 활동:
47.58%
최대 입금량:
11.56%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
15.17
롱(주식매수):
19 (38.78%)
숏(주식차입매도):
30 (61.22%)
수익 요인:
5.38
기대수익:
45.82 USD
평균 이익:
74.52 USD
평균 손실:
-42.70 USD
연속 최대 손실:
2 (-142.40 USD)
연속 최대 손실:
-142.40 USD (2)
월별 성장률:
348.11%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.88 USD
최대한의:
148.00 USD (9.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.71% (145.20 USD)
자본금별:
18.90% (371.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 26
GBPUSD 19
EURUSD 3
AUDNZD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 659
EURUSD 39
AUDNZD 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 173
AUDNZD 330
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +323.25 USD
최악의 거래: -95 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +547.89 USD
연속 최대 손실: -142.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.31 × 122
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.36 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
11.44 × 286
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
17.48 × 52
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.70 × 138
Earnex-Trade
25.09 × 274
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
This strategy targets high growth and involves frequent high drawdowns. There is a real risk of losing your funds.
Do not subscribe unless you fully understand the risks and can afford to lose your capital.


Telegram: Sarowar Jahan
Telegram Channel: Sarowar Jahan - Professional Forex Trader

리뷰 없음
2026.01.12 17:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 17:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 16:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
