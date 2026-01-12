СигналыРазделы
Ramazan Zengin

NongTin

Ramazan Zengin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 79 USD в месяц
прирост с 2026 36%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
11 (84.61%)
Убыточных трейдов:
2 (15.38%)
Лучший трейд:
25.18 USD
Худший трейд:
-31.29 USD
Общая прибыль:
244.96 USD (24 649 pips)
Общий убыток:
-61.74 USD (6 064 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (213.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
213.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
40.38%
Макс. загрузка депозита:
6.69%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
5.82
Длинных трейдов:
13 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.97
Мат. ожидание:
14.09 USD
Средняя прибыль:
22.27 USD
Средний убыток:
-30.87 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-31.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.29 USD (1)
Прирост в месяц:
36.28%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.50 USD
Максимальная:
31.50 USD (6.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (30.09 USD)
По эквити:
13.95% (66.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 183
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 19K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.18 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +213.99 USD
Макс. убыток в серии: -31.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.35 × 980
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
NongTin EA is a specialized trend-following trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold).

The strategy focuses on sustainable growth with strict risk management rules to ensure capital safety.

Key Features:

  • Strategy: Pure Trend Following (No dangerous methods).

  • Risk Management: Low Drawdown priority.

  • Safety: Automatic Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels are set for every single trade.

Requirements for Subscribers:

  • Minimum Balance: $500

  • Recommended Leverage: 1:500 or higher

  • VPS: Highly recommended for 24/7 execution.


Нет отзывов
2026.01.15 06:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 21:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 20:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 00:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 00:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
