- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
11 (84.61%)
亏损交易:
2 (15.38%)
最好交易:
25.18 USD
最差交易:
-31.29 USD
毛利:
244.96 USD (24 649 pips)
毛利亏损:
-61.74 USD (6 064 pips)
最大连续赢利:
9 (213.99 USD)
最大连续盈利:
213.99 USD (9)
夏普比率:
0.71
交易活动:
40.38%
最大入金加载:
6.69%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 小时
采收率:
5.82
长期交易:
13 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.97
预期回报:
14.09 USD
平均利润:
22.27 USD
平均损失:
-30.87 USD
最大连续失误:
1 (-31.29 USD)
最大连续亏损:
-31.29 USD (1)
每月增长:
36.28%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
31.50 USD
最大值:
31.50 USD (6.24%)
相对跌幅:
结余:
4.38% (30.09 USD)
净值:
13.95% (66.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|183
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.18 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +213.99 USD
最大连续亏损: -31.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
NongTin EA is a specialized trend-following trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold).
The strategy focuses on sustainable growth with strict risk management rules to ensure capital safety.
Key Features:
-
Strategy: Pure Trend Following (No dangerous methods).
-
Risk Management: Low Drawdown priority.
-
Safety: Automatic Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels are set for every single trade.
Requirements for Subscribers:
-
Minimum Balance: $500
-
Recommended Leverage: 1:500 or higher
-
VPS: Highly recommended for 24/7 execution.
