- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
11 (84.61%)
損失トレード:
2 (15.38%)
ベストトレード:
25.18 USD
最悪のトレード:
-31.29 USD
総利益:
244.96 USD (24 649 pips)
総損失:
-61.74 USD (6 064 pips)
最大連続の勝ち:
9 (213.99 USD)
最大連続利益:
213.99 USD (9)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
40.38%
最大入金額:
6.69%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
5.82
長いトレード:
13 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.97
期待されたペイオフ:
14.09 USD
平均利益:
22.27 USD
平均損失:
-30.87 USD
最大連続の負け:
1 (-31.29 USD)
最大連続損失:
-31.29 USD (1)
月間成長:
36.28%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
31.50 USD
最大の:
31.50 USD (6.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.38% (30.09 USD)
エクイティによる:
13.95% (66.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|183
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|19K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.18 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +213.99 USD
最大連続損失: -31.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
NongTin EA is a specialized trend-following trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold).
The strategy focuses on sustainable growth with strict risk management rules to ensure capital safety.
Key Features:
-
Strategy: Pure Trend Following (No dangerous methods).
-
Risk Management: Low Drawdown priority.
-
Safety: Automatic Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels are set for every single trade.
Requirements for Subscribers:
-
Minimum Balance: $500
-
Recommended Leverage: 1:500 or higher
-
VPS: Highly recommended for 24/7 execution.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
79 USD/月
36%
0
0
USD
USD
688
USD
USD
1
76%
13
84%
40%
3.96
14.09
USD
USD
14%
1:500