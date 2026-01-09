СигналыРазделы
JUST GOLD

0 отзывов
26 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 82%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
407
Прибыльных трейдов:
303 (74.44%)
Убыточных трейдов:
104 (25.55%)
Лучший трейд:
110.72 USD
Худший трейд:
-99.85 USD
Общая прибыль:
3 446.24 USD (95 530 pips)
Общий убыток:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (67.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
398.04 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
28 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.36
Длинных трейдов:
374 (91.89%)
Коротких трейдов:
33 (8.11%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
4.31 USD
Средняя прибыль:
11.37 USD
Средний убыток:
-16.28 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-326.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-326.30 USD (6)
Прирост в месяц:
1.43%
Годовой прогноз:
17.41%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
326.74 USD (18.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.75% (327.38 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 405
BTCUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 41K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.72 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +67.33 USD
Макс. убыток в серии: -326.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
еще 100...
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading; 
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
Нет отзывов
2026.01.09 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
