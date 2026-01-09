- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
407
Negociações com lucro:
303 (74.44%)
Negociações com perda:
104 (25.55%)
Melhor negociação:
110.72 USD
Pior negociação:
-99.85 USD
Lucro bruto:
3 446.24 USD (95 530 pips)
Perda bruta:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (67.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
398.04 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
28 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.36
Negociações longas:
374 (91.89%)
Negociações curtas:
33 (8.11%)
Fator de lucro:
2.04
Valor esperado:
4.31 USD
Lucro médio:
11.37 USD
Perda média:
-16.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-326.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-326.30 USD (6)
Crescimento mensal:
1.43%
Previsão anual:
17.41%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
326.74 USD (18.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.75% (327.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +110.72 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +67.33 USD
Máxima perda consecutiva: -326.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
100 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading;
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
Sem comentários