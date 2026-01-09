- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
407
Gewinntrades:
303 (74.44%)
Verlusttrades:
104 (25.55%)
Bester Trade:
110.72 USD
Schlechtester Trade:
-99.85 USD
Bruttoprofit:
3 446.24 USD (95 530 pips)
Bruttoverlust:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (67.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
398.04 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
28 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.36
Long-Positionen:
374 (91.89%)
Short-Positionen:
33 (8.11%)
Profit-Faktor:
2.04
Mathematische Gewinnerwartung:
4.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-326.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-326.30 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.43%
Jahresprognose:
17.41%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
326.74 USD (18.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.75% (327.38 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +110.72 USD
Schlechtester Trade: -100 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -326.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading;
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
