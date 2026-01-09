SignaleKategorien
A Jie Zhu

JUST GOLD

A Jie Zhu
0 Bewertungen
26 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 82%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
407
Gewinntrades:
303 (74.44%)
Verlusttrades:
104 (25.55%)
Bester Trade:
110.72 USD
Schlechtester Trade:
-99.85 USD
Bruttoprofit:
3 446.24 USD (95 530 pips)
Bruttoverlust:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (67.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
398.04 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
28 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.36
Long-Positionen:
374 (91.89%)
Short-Positionen:
33 (8.11%)
Profit-Faktor:
2.04
Mathematische Gewinnerwartung:
4.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-326.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-326.30 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.43%
Jahresprognose:
17.41%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
326.74 USD (18.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.75% (327.38 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 405
BTCUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +110.72 USD
Schlechtester Trade: -100 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -326.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
noch 100 ...
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading; 
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
Keine Bewertungen
2026.01.09 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
