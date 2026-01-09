시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / JUST GOLD
A Jie Zhu

JUST GOLD

A Jie Zhu
0 리뷰
26
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 82%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
407
이익 거래:
303 (74.44%)
손실 거래:
104 (25.55%)
최고의 거래:
110.72 USD
최악의 거래:
-99.85 USD
총 수익:
3 446.24 USD (95 530 pips)
총 손실:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
연속 최대 이익:
18 (67.33 USD)
연속 최대 이익:
398.04 USD (7)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
29 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
5.36
롱(주식매수):
374 (91.89%)
숏(주식차입매도):
33 (8.11%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
4.31 USD
평균 이익:
11.37 USD
평균 손실:
-16.28 USD
연속 최대 손실:
6 (-326.30 USD)
연속 최대 손실:
-326.30 USD (6)
월별 성장률:
1.43%
연간 예측:
17.41%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.11 USD
최대한의:
326.74 USD (18.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.75% (327.38 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 405
BTCUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 41K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +110.72 USD
최악의 거래: -100 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +67.33 USD
연속 최대 손실: -326.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
100 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading; 
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
리뷰 없음
2026.01.09 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오