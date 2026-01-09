SeñalesSecciones
JUST GOLD
A Jie Zhu

JUST GOLD

A Jie Zhu
0 comentarios
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 82%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
407
Transacciones Rentables:
303 (74.44%)
Transacciones Irrentables:
104 (25.55%)
Mejor transacción:
110.72 USD
Peor transacción:
-99.85 USD
Beneficio Bruto:
3 446.24 USD (95 530 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (67.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
398.04 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
29 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.36
Transacciones Largas:
374 (91.89%)
Transacciones Cortas:
33 (8.11%)
Factor de Beneficio:
2.04
Beneficio Esperado:
4.31 USD
Beneficio medio:
11.37 USD
Pérdidas medias:
-16.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-326.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-326.30 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.43%
Pronóstico anual:
17.41%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
326.74 USD (18.30%)
Reducción relativa:
De balance:
11.75% (327.38 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 405
BTCUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 41K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +110.72 USD
Peor transacción: -100 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +67.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -326.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
otros 100...
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading; 
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
No hay comentarios
2026.01.09 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
