Total de Trades:
407
Transacciones Rentables:
303 (74.44%)
Transacciones Irrentables:
104 (25.55%)
Mejor transacción:
110.72 USD
Peor transacción:
-99.85 USD
Beneficio Bruto:
3 446.24 USD (95 530 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (67.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
398.04 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
29 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.36
Transacciones Largas:
374 (91.89%)
Transacciones Cortas:
33 (8.11%)
Factor de Beneficio:
2.04
Beneficio Esperado:
4.31 USD
Beneficio medio:
11.37 USD
Pérdidas medias:
-16.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-326.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-326.30 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.43%
Pronóstico anual:
17.41%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
326.74 USD (18.30%)
Reducción relativa:
De balance:
11.75% (327.38 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +110.72 USD
Peor transacción: -100 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +67.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -326.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading;
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
