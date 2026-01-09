- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
407
利益トレード:
303 (74.44%)
損失トレード:
104 (25.55%)
ベストトレード:
110.72 USD
最悪のトレード:
-99.85 USD
総利益:
3 446.24 USD (95 530 pips)
総損失:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
最大連続の勝ち:
18 (67.33 USD)
最大連続利益:
398.04 USD (7)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
28 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.36
長いトレード:
374 (91.89%)
短いトレード:
33 (8.11%)
プロフィットファクター:
2.04
期待されたペイオフ:
4.31 USD
平均利益:
11.37 USD
平均損失:
-16.28 USD
最大連続の負け:
6 (-326.30 USD)
最大連続損失:
-326.30 USD (6)
月間成長:
1.43%
年間予想:
17.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
326.74 USD (18.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.75% (327.38 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +110.72 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +67.33 USD
最大連続損失: -326.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading;
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
レビューなし