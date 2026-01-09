- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
407
Profit Trade:
303 (74.44%)
Loss Trade:
104 (25.55%)
Best Trade:
110.72 USD
Worst Trade:
-99.85 USD
Profitto lordo:
3 446.24 USD (95 530 pips)
Perdita lorda:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (67.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
398.04 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
28 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.36
Long Trade:
374 (91.89%)
Short Trade:
33 (8.11%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
4.31 USD
Profitto medio:
11.37 USD
Perdita media:
-16.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-326.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-326.30 USD (6)
Crescita mensile:
1.43%
Previsione annuale:
17.41%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
326.74 USD (18.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.75% (327.38 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.72 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +67.33 USD
Massima perdita consecutiva: -326.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
100 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading;
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
Non ci sono recensioni