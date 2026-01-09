信号部分
信号 / MetaTrader 5 / JUST GOLD
A Jie Zhu

JUST GOLD

A Jie Zhu
0条评论
26
0 / 0 USD
增长自 2025 82%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
407
盈利交易:
303 (74.44%)
亏损交易:
104 (25.55%)
最好交易:
110.72 USD
最差交易:
-99.85 USD
毛利:
3 446.24 USD (95 530 pips)
毛利亏损:
-1 693.45 USD (49 497 pips)
最大连续赢利:
18 (67.33 USD)
最大连续盈利:
398.04 USD (7)
夏普比率:
0.22
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
5.36
长期交易:
374 (91.89%)
短期交易:
33 (8.11%)
利润因子:
2.04
预期回报:
4.31 USD
平均利润:
11.37 USD
平均损失:
-16.28 USD
最大连续失误:
6 (-326.30 USD)
最大连续亏损:
-326.30 USD (6)
每月增长:
1.43%
年度预测:
17.41%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
326.74 USD (18.30%)
相对跌幅:
结余:
11.75% (327.38 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 405
BTCUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 41K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +110.72 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +67.33 USD
最大连续亏损: -326.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
100 更多...
1、Using EA, 100% algo trading；
2、1000 USD for 0.01 lots;
3、Multi strategy combination, timing entry, not daily trading; 
4、Compound interest mode, withdraw funds irregularly;
没有评论
2026.01.09 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
