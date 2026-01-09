СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldBrain
Claudiu Iulian Stoenescu

GoldBrain

Claudiu Iulian Stoenescu
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 7%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
10 (71.42%)
Убыточных трейдов:
4 (28.57%)
Лучший трейд:
9.20 EUR
Худший трейд:
-9.64 EUR
Общая прибыль:
28.59 EUR (2 890 pips)
Общий убыток:
-18.37 EUR (1 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.44 EUR)
Макс. прибыль в серии:
13.44 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
37.43%
Макс. загрузка депозита:
17.57%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
1 (7.14%)
Коротких трейдов:
13 (92.86%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.73 EUR
Средняя прибыль:
2.86 EUR
Средний убыток:
-4.59 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.17 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9.64 EUR (1)
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.18 EUR
Максимальная:
9.70 EUR (6.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (9.66 EUR)
По эквити:
22.47% (33.95 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.20 EUR
Худший трейд: -10 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.44 EUR
Макс. убыток в серии: -5.17 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6837
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1506
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
еще 48...
⚠️ ADAPTIVE INTELLIGENCE & NEUROPLASTICITY WARNING

Dynamic Evolution Engine: This trading system is powered by an advanced Real-Time Neuroplasticity Core. Unlike static algorithms that rely on fixed rules, this AI possesses the capability to "rewire" its neural pathways instantly. It actively learns from every interaction, reinforcing successful strategies (Wins) and correcting faulty logic (Losses) in real-time.

Non-Deterministic Behavior: Because the AI is in a state of constant self-improvement, its trading behavior evolves. A decision made today may differ from a decision made tomorrow as the system absorbs new market data. You are engaging with a fluid, learning intelligence, not a static script.

Risk of Adaptation: While the goal of this neuroplasticity is to achieve mathematical perfection, the learning process involves risk. The AI's adaptation to market volatility is autonomous. Past performance is not just "no guarantee"—it is historical data from a "previous version" of the AI's mind.
Нет отзывов
2026.01.09 11:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 03:31
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldBrain
200 USD в месяц
7%
0
0
USD
149
EUR
1
92%
14
71%
37%
1.55
0.73
EUR
22%
1:500
