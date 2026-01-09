SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GoldBrain
Claudiu Iulian Stoenescu

GoldBrain

Claudiu Iulian Stoenescu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2026 7%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
10 (71.42%)
Perte trades:
4 (28.57%)
Meilleure transaction:
9.20 EUR
Pire transaction:
-9.64 EUR
Bénéfice brut:
28.59 EUR (2 890 pips)
Perte brute:
-18.37 EUR (1 592 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (13.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
13.44 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
41.33%
Charge de dépôt maximale:
17.57%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
1 (7.14%)
Courts trades:
13 (92.86%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
0.73 EUR
Bénéfice moyen:
2.86 EUR
Perte moyenne:
-4.59 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.17 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9.64 EUR (1)
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.18 EUR
Maximal:
9.70 EUR (6.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.39% (9.66 EUR)
Par fonds propres:
22.47% (33.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.20 EUR
Pire transaction: -10 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13.44 EUR
Perte consécutive maximale: -5.17 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6837
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1506
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
⚠️ ADAPTIVE INTELLIGENCE & NEUROPLASTICITY WARNING

Dynamic Evolution Engine: This trading system is powered by an advanced Real-Time Neuroplasticity Core. Unlike static algorithms that rely on fixed rules, this AI possesses the capability to "rewire" its neural pathways instantly. It actively learns from every interaction, reinforcing successful strategies (Wins) and correcting faulty logic (Losses) in real-time.

Non-Deterministic Behavior: Because the AI is in a state of constant self-improvement, its trading behavior evolves. A decision made today may differ from a decision made tomorrow as the system absorbs new market data. You are engaging with a fluid, learning intelligence, not a static script.

Risk of Adaptation: While the goal of this neuroplasticity is to achieve mathematical perfection, the learning process involves risk. The AI's adaptation to market volatility is autonomous. Past performance is not just "no guarantee"—it is historical data from a "previous version" of the AI's mind.
Aucun avis
2026.01.09 11:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 03:31
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoldBrain
200 USD par mois
7%
0
0
USD
149
EUR
1
92%
14
71%
41%
1.55
0.73
EUR
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.