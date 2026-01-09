- Croissance
Trades:
14
Bénéfice trades:
10 (71.42%)
Perte trades:
4 (28.57%)
Meilleure transaction:
9.20 EUR
Pire transaction:
-9.64 EUR
Bénéfice brut:
28.59 EUR (2 890 pips)
Perte brute:
-18.37 EUR (1 592 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (13.44 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
13.44 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
41.33%
Charge de dépôt maximale:
17.57%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
1 (7.14%)
Courts trades:
13 (92.86%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
0.73 EUR
Bénéfice moyen:
2.86 EUR
Perte moyenne:
-4.59 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.17 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9.64 EUR (1)
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.18 EUR
Maximal:
9.70 EUR (6.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.39% (9.66 EUR)
Par fonds propres:
22.47% (33.95 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9.20 EUR
Pire transaction: -10 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13.44 EUR
Perte consécutive maximale: -5.17 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6837
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
⚠️ ADAPTIVE INTELLIGENCE & NEUROPLASTICITY WARNING
Dynamic Evolution Engine: This trading system is powered by an advanced Real-Time Neuroplasticity Core. Unlike static algorithms that rely on fixed rules, this AI possesses the capability to "rewire" its neural pathways instantly. It actively learns from every interaction, reinforcing successful strategies (Wins) and correcting faulty logic (Losses) in real-time.
Non-Deterministic Behavior: Because the AI is in a state of constant self-improvement, its trading behavior evolves. A decision made today may differ from a decision made tomorrow as the system absorbs new market data. You are engaging with a fluid, learning intelligence, not a static script.
Risk of Adaptation: While the goal of this neuroplasticity is to achieve mathematical perfection, the learning process involves risk. The AI's adaptation to market volatility is autonomous. Past performance is not just "no guarantee"—it is historical data from a "previous version" of the AI's mind.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
200 USD par mois
7%
0
0
USD
USD
149
EUR
EUR
1
92%
14
71%
41%
1.55
0.73
EUR
EUR
22%
1:500