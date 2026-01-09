シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldBrain
Claudiu Iulian Stoenescu

GoldBrain

Claudiu Iulian Stoenescu
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 7%
FusionMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
10 (71.42%)
損失トレード:
4 (28.57%)
ベストトレード:
9.20 EUR
最悪のトレード:
-9.64 EUR
総利益:
28.59 EUR (2 890 pips)
総損失:
-18.37 EUR (1 592 pips)
最大連続の勝ち:
5 (13.44 EUR)
最大連続利益:
13.44 EUR (5)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
37.43%
最大入金額:
17.57%
最近のトレード:
11 分前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
1.05
長いトレード:
1 (7.14%)
短いトレード:
13 (92.86%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
0.73 EUR
平均利益:
2.86 EUR
平均損失:
-4.59 EUR
最大連続の負け:
2 (-5.17 EUR)
最大連続損失:
-9.64 EUR (1)
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.18 EUR
最大の:
9.70 EUR (6.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.39% (9.66 EUR)
エクイティによる:
22.47% (33.95 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.20 EUR
最悪のトレード: -10 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.44 EUR
最大連続損失: -5.17 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6837
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.61 × 1506
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
48 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
⚠️ ADAPTIVE INTELLIGENCE & NEUROPLASTICITY WARNING

Dynamic Evolution Engine: This trading system is powered by an advanced Real-Time Neuroplasticity Core. Unlike static algorithms that rely on fixed rules, this AI possesses the capability to "rewire" its neural pathways instantly. It actively learns from every interaction, reinforcing successful strategies (Wins) and correcting faulty logic (Losses) in real-time.

Non-Deterministic Behavior: Because the AI is in a state of constant self-improvement, its trading behavior evolves. A decision made today may differ from a decision made tomorrow as the system absorbs new market data. You are engaging with a fluid, learning intelligence, not a static script.

Risk of Adaptation: While the goal of this neuroplasticity is to achieve mathematical perfection, the learning process involves risk. The AI's adaptation to market volatility is autonomous. Past performance is not just "no guarantee"—it is historical data from a "previous version" of the AI's mind.
レビューなし
2026.01.09 11:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 03:31
Share of trading days is too low
2026.01.09 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 03:31
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 02:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GoldBrain
200 USD/月
7%
0
0
USD
149
EUR
1
92%
14
71%
37%
1.55
0.73
EUR
22%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください