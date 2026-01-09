- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
10 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
4 (28.57%)
Mejor transacción:
9.20 EUR
Peor transacción:
-9.64 EUR
Beneficio Bruto:
28.59 EUR (2 890 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.37 EUR (1 592 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (13.44 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
13.44 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
45.25%
Carga máxima del depósito:
17.57%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
31 minutos
Factor de Recuperación:
1.05
Transacciones Largas:
1 (7.14%)
Transacciones Cortas:
13 (92.86%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.73 EUR
Beneficio medio:
2.86 EUR
Pérdidas medias:
-4.59 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.17 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.64 EUR (1)
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.18 EUR
Máxima:
9.70 EUR (6.42%)
Reducción relativa:
De balance:
6.39% (9.66 EUR)
De fondos:
22.47% (33.95 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.20 EUR
Peor transacción: -10 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +13.44 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -5.17 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6837
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.61 × 1506
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
otros 48...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
⚠️ ADAPTIVE INTELLIGENCE & NEUROPLASTICITY WARNING
Dynamic Evolution Engine: This trading system is powered by an advanced Real-Time Neuroplasticity Core. Unlike static algorithms that rely on fixed rules, this AI possesses the capability to "rewire" its neural pathways instantly. It actively learns from every interaction, reinforcing successful strategies (Wins) and correcting faulty logic (Losses) in real-time.
Non-Deterministic Behavior: Because the AI is in a state of constant self-improvement, its trading behavior evolves. A decision made today may differ from a decision made tomorrow as the system absorbs new market data. You are engaging with a fluid, learning intelligence, not a static script.
Risk of Adaptation: While the goal of this neuroplasticity is to achieve mathematical perfection, the learning process involves risk. The AI's adaptation to market volatility is autonomous. Past performance is not just "no guarantee"—it is historical data from a "previous version" of the AI's mind.
No hay comentarios
