Henry Budi Kusuma

TCFX Avengers

Henry Budi Kusuma
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
49 (44.95%)
Убыточных трейдов:
60 (55.05%)
Лучший трейд:
21.36 USD
Худший трейд:
-20.84 USD
Общая прибыль:
246.14 USD (239 608 pips)
Общий убыток:
-351.50 USD (335 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (45.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.94 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
41 (37.61%)
Коротких трейдов:
68 (62.39%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-0.97 USD
Средняя прибыль:
5.02 USD
Средний убыток:
-5.86 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-69.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.19 USD (10)
Прирост в месяц:
-4.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.43 USD
Максимальная:
177.54 USD (35.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 38
USTEC 32
US500 22
US30 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 -69
USTEC 33
US500 0
US30 -69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 -60K
USTEC 33K
US500 -155
US30 -69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.36 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +45.41 USD
Макс. убыток в серии: -69.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 118
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.52 × 45732
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Нет отзывов
2026.01.08 17:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
