SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TCFX Avengers
Henry Budi Kusuma

TCFX Avengers

Henry Budi Kusuma
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -23%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
110
Transacciones Rentables:
49 (44.54%)
Transacciones Irrentables:
61 (55.45%)
Mejor transacción:
21.36 USD
Peor transacción:
-20.84 USD
Beneficio Bruto:
246.14 USD (239 608 pips)
Pérdidas Brutas:
-361.77 USD (345 782 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (45.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
6.37%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
-0.65
Transacciones Largas:
41 (37.27%)
Transacciones Cortas:
69 (62.73%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-1.05 USD
Beneficio medio:
5.02 USD
Pérdidas medias:
-5.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-69.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-69.19 USD (10)
Crecimiento al mes:
4.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
176.43 USD
Máxima:
177.54 USD (35.43%)
Reducción relativa:
De balance:
35.43% (177.54 USD)
De fondos:
0.96% (3.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
DE40 38
USTEC 32
US500 22
US30 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
DE40 -69
USTEC 33
US500 0
US30 -80
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
DE40 -60K
USTEC 33K
US500 -155
US30 -80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.36 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +45.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -69.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 118
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.52 × 45732
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.08 17:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada