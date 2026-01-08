El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real 0.00 × 28 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 5 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 9 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 2 Exness-MT5Real31 0.00 × 4 Tickmill-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 5.00 × 118 ICMarketsSC-MT5 13.34 × 7512 ICMarketsSC-MT5-2 14.52 × 45732 ICMarketsEU-MT5-2 16.25 × 24