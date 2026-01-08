- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
110
Transacciones Rentables:
49 (44.54%)
Transacciones Irrentables:
61 (55.45%)
Mejor transacción:
21.36 USD
Peor transacción:
-20.84 USD
Beneficio Bruto:
246.14 USD (239 608 pips)
Pérdidas Brutas:
-361.77 USD (345 782 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (45.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
6.37%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
-0.65
Transacciones Largas:
41 (37.27%)
Transacciones Cortas:
69 (62.73%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-1.05 USD
Beneficio medio:
5.02 USD
Pérdidas medias:
-5.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-69.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-69.19 USD (10)
Crecimiento al mes:
4.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
176.43 USD
Máxima:
177.54 USD (35.43%)
Reducción relativa:
De balance:
35.43% (177.54 USD)
De fondos:
0.96% (3.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|DE40
|38
|USTEC
|32
|US500
|22
|US30
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|DE40
|-69
|USTEC
|33
|US500
|0
|US30
|-80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|DE40
|-60K
|USTEC
|33K
|US500
|-155
|US30
|-80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.36 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +45.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -69.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 118
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
No hay comentarios