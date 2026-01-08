- 자본
- 축소
트레이드:
109
이익 거래:
49 (44.95%)
손실 거래:
60 (55.05%)
최고의 거래:
21.36 USD
최악의 거래:
-20.84 USD
총 수익:
246.14 USD (239 608 pips)
총 손실:
-351.50 USD (335 512 pips)
연속 최대 이익:
8 (45.41 USD)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
-0.59
롱(주식매수):
41 (37.61%)
숏(주식차입매도):
68 (62.39%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-0.97 USD
평균 이익:
5.02 USD
평균 손실:
-5.86 USD
연속 최대 손실:
10 (-69.19 USD)
연속 최대 손실:
-69.19 USD (10)
월별 성장률:
-4.30%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
176.43 USD
최대한의:
177.54 USD (35.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|DE40
|38
|USTEC
|32
|US500
|22
|US30
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|DE40
|-69
|USTEC
|33
|US500
|0
|US30
|-69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|DE40
|-60K
|USTEC
|33K
|US500
|-155
|US30
|-69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 118
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
