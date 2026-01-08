- Crescita
Trade:
109
Profit Trade:
49 (44.95%)
Loss Trade:
60 (55.05%)
Best Trade:
21.36 USD
Worst Trade:
-20.84 USD
Profitto lordo:
246.14 USD (239 608 pips)
Perdita lorda:
-351.50 USD (335 512 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (45.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
41 (37.61%)
Short Trade:
68 (62.39%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.97 USD
Profitto medio:
5.02 USD
Perdita media:
-5.86 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-69.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.19 USD (10)
Crescita mensile:
-4.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.43 USD
Massimale:
177.54 USD (35.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|38
|USTEC
|32
|US500
|22
|US30
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|-69
|USTEC
|33
|US500
|0
|US30
|-69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|-60K
|USTEC
|33K
|US500
|-155
|US30
|-69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +21.36 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +45.41 USD
Massima perdita consecutiva: -69.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 118
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
