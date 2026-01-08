SignauxSections
Henry Budi Kusuma

TCFX Avengers

Henry Budi Kusuma
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
49 (44.95%)
Perte trades:
60 (55.05%)
Meilleure transaction:
21.36 USD
Pire transaction:
-20.84 USD
Bénéfice brut:
246.14 USD (239 608 pips)
Perte brute:
-351.50 USD (335 512 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (45.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
41 (37.61%)
Courts trades:
68 (62.39%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-0.97 USD
Bénéfice moyen:
5.02 USD
Perte moyenne:
-5.86 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-69.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.19 USD (10)
Croissance mensuelle:
-4.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
176.43 USD
Maximal:
177.54 USD (35.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE40 38
USTEC 32
US500 22
US30 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE40 -69
USTEC 33
US500 0
US30 -69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE40 -60K
USTEC 33K
US500 -155
US30 -69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.36 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +45.41 USD
Perte consécutive maximale: -69.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 118
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.52 × 45732
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Aucun avis
2026.01.08 17:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
