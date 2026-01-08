- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
49 (44.95%)
Negociações com perda:
60 (55.05%)
Melhor negociação:
21.36 USD
Pior negociação:
-20.84 USD
Lucro bruto:
246.14 USD (239 608 pips)
Perda bruta:
-351.50 USD (335 512 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (45.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.94 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
41 (37.61%)
Negociações curtas:
68 (62.39%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-0.97 USD
Lucro médio:
5.02 USD
Perda média:
-5.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-69.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-69.19 USD (10)
Crescimento mensal:
-4.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
176.43 USD
Máximo:
177.54 USD (35.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|DE40
|38
|USTEC
|32
|US500
|22
|US30
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|DE40
|-69
|USTEC
|33
|US500
|0
|US30
|-69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|DE40
|-60K
|USTEC
|33K
|US500
|-155
|US30
|-69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.36 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +45.41 USD
Máxima perda consecutiva: -69.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 118
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
