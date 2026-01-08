SinaisSeções
Henry Budi Kusuma

TCFX Avengers

Henry Budi Kusuma
8 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
49 (44.95%)
Negociações com perda:
60 (55.05%)
Melhor negociação:
21.36 USD
Pior negociação:
-20.84 USD
Lucro bruto:
246.14 USD (239 608 pips)
Perda bruta:
-351.50 USD (335 512 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (45.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.94 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
41 (37.61%)
Negociações curtas:
68 (62.39%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-0.97 USD
Lucro médio:
5.02 USD
Perda média:
-5.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-69.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-69.19 USD (10)
Crescimento mensal:
-4.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
176.43 USD
Máximo:
177.54 USD (35.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
DE40 38
USTEC 32
US500 22
US30 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
DE40 -69
USTEC 33
US500 0
US30 -69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
DE40 -60K
USTEC 33K
US500 -155
US30 -69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.36 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +45.41 USD
Máxima perda consecutiva: -69.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 118
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.52 × 45732
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Sem comentários
2026.01.08 17:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
