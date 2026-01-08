SignaleKategorien
TCFX Avengers
Henry Budi Kusuma

TCFX Avengers

Henry Budi Kusuma
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
49 (44.95%)
Verlusttrades:
60 (55.05%)
Bester Trade:
21.36 USD
Schlechtester Trade:
-20.84 USD
Bruttoprofit:
246.14 USD (239 608 pips)
Bruttoverlust:
-351.50 USD (335 512 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (45.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.94 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
41 (37.61%)
Short-Positionen:
68 (62.39%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-69.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-69.19 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-4.30%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.43 USD
Maximaler:
177.54 USD (35.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
DE40 38
USTEC 32
US500 22
US30 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
DE40 -69
USTEC 33
US500 0
US30 -69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
DE40 -60K
USTEC 33K
US500 -155
US30 -69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.36 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -69.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 118
ICMarketsSC-MT5
13.34 × 7512
ICMarketsSC-MT5-2
14.52 × 45732
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Keine Bewertungen
2026.01.08 17:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
