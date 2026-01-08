- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
49 (44.95%)
Verlusttrades:
60 (55.05%)
Bester Trade:
21.36 USD
Schlechtester Trade:
-20.84 USD
Bruttoprofit:
246.14 USD (239 608 pips)
Bruttoverlust:
-351.50 USD (335 512 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (45.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.94 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
41 (37.61%)
Short-Positionen:
68 (62.39%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-69.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-69.19 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-4.30%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
176.43 USD
Maximaler:
177.54 USD (35.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|DE40
|38
|USTEC
|32
|US500
|22
|US30
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|DE40
|-69
|USTEC
|33
|US500
|0
|US30
|-69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|DE40
|-60K
|USTEC
|33K
|US500
|-155
|US30
|-69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.36 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -69.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 118
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
