- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
109
盈利交易:
49 (44.95%)
亏损交易:
60 (55.05%)
最好交易:
21.36 USD
最差交易:
-20.84 USD
毛利:
246.14 USD (239 608 pips)
毛利亏损:
-351.50 USD (335 512 pips)
最大连续赢利:
8 (45.41 USD)
最大连续盈利:
49.94 USD (4)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
-0.59
长期交易:
41 (37.61%)
短期交易:
68 (62.39%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-0.97 USD
平均利润:
5.02 USD
平均损失:
-5.86 USD
最大连续失误:
10 (-69.19 USD)
最大连续亏损:
-69.19 USD (10)
每月增长:
-4.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
176.43 USD
最大值:
177.54 USD (35.43%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40
|38
|USTEC
|32
|US500
|22
|US30
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40
|-69
|USTEC
|33
|US500
|0
|US30
|-69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40
|-60K
|USTEC
|33K
|US500
|-155
|US30
|-69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.36 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +45.41 USD
最大连续亏损: -69.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 118
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
没有评论