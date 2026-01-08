- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
49 (44.95%)
損失トレード:
60 (55.05%)
ベストトレード:
21.36 USD
最悪のトレード:
-20.84 USD
総利益:
246.14 USD (239 608 pips)
総損失:
-351.50 USD (335 512 pips)
最大連続の勝ち:
8 (45.41 USD)
最大連続利益:
49.94 USD (4)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
41 (37.61%)
短いトレード:
68 (62.39%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-0.97 USD
平均利益:
5.02 USD
平均損失:
-5.86 USD
最大連続の負け:
10 (-69.19 USD)
最大連続損失:
-69.19 USD (10)
月間成長:
-4.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.43 USD
最大の:
177.54 USD (35.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DE40
|38
|USTEC
|32
|US500
|22
|US30
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DE40
|-69
|USTEC
|33
|US500
|0
|US30
|-69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DE40
|-60K
|USTEC
|33K
|US500
|-155
|US30
|-69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.36 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +45.41 USD
最大連続損失: -69.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 118
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
