СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NAS100 XAUUSD XAGUSD
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
22 (34.37%)
Убыточных трейдов:
42 (65.63%)
Лучший трейд:
311.89 CAD
Худший трейд:
-188.66 CAD
Общая прибыль:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Общий убыток:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (563.04 CAD)
Макс. прибыль в серии:
750.07 CAD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
48 (75.00%)
Коротких трейдов:
16 (25.00%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
4.31 CAD
Средняя прибыль:
106.42 CAD
Средний убыток:
-49.18 CAD
Макс. серия проигрышей:
10 (-217.02 CAD)
Макс. убыток в серии:
-617.24 CAD (7)
Прирост в месяц:
21.07%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
617.24 CAD
Максимальная:
617.24 CAD (47.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 CAD)
По эквити:
0.00% (0.00 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 43
XAUUSD 15
XAGUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 -342
XAUUSD 190
XAGUSD 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 11K
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +311.89 CAD
Худший трейд: -189 CAD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +563.04 CAD
Макс. убыток в серии: -217.02 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.89 × 6700
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.59 × 1501
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
еще 49...
