- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
22 (34.37%)
Убыточных трейдов:
42 (65.63%)
Лучший трейд:
311.89 CAD
Худший трейд:
-188.66 CAD
Общая прибыль:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Общий убыток:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (563.04 CAD)
Макс. прибыль в серии:
750.07 CAD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
48 (75.00%)
Коротких трейдов:
16 (25.00%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
4.31 CAD
Средняя прибыль:
106.42 CAD
Средний убыток:
-49.18 CAD
Макс. серия проигрышей:
10 (-217.02 CAD)
Макс. убыток в серии:
-617.24 CAD (7)
Прирост в месяц:
21.07%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
617.24 CAD
Максимальная:
617.24 CAD (47.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 CAD)
По эквити:
0.00% (0.00 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|43
|XAUUSD
|15
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|-342
|XAUUSD
|190
|XAGUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|11K
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +311.89 CAD
Худший трейд: -189 CAD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +563.04 CAD
Макс. убыток в серии: -217.02 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.89 × 6700
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.59 × 1501
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
еще 49...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Breakout Trading
Нет отзывов