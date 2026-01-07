- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
22 (34.37%)
Negociações com perda:
42 (65.63%)
Melhor negociação:
311.89 CAD
Pior negociação:
-188.66 CAD
Lucro bruto:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Perda bruta:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (563.04 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
750.07 CAD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
48 (75.00%)
Negociações curtas:
16 (25.00%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
4.31 CAD
Lucro médio:
106.42 CAD
Perda média:
-49.18 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-217.02 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-617.24 CAD (7)
Crescimento mensal:
21.07%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
617.24 CAD
Máximo:
617.24 CAD (47.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|43
|XAUUSD
|15
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|-342
|XAUUSD
|190
|XAGUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|11K
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +311.89 CAD
Pior negociação: -189 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +563.04 CAD
Máxima perda consecutiva: -217.02 CAD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6699
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1500
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Breakout Trading
Sem comentários