SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / NAS100 XAUUSD XAGUSD
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
64
Negociações com lucro:
22 (34.37%)
Negociações com perda:
42 (65.63%)
Melhor negociação:
311.89 CAD
Pior negociação:
-188.66 CAD
Lucro bruto:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Perda bruta:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (563.04 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
750.07 CAD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.45
Negociações longas:
48 (75.00%)
Negociações curtas:
16 (25.00%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
4.31 CAD
Lucro médio:
106.42 CAD
Perda média:
-49.18 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-217.02 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-617.24 CAD (7)
Crescimento mensal:
21.07%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
617.24 CAD
Máximo:
617.24 CAD (47.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 43
XAUUSD 15
XAGUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 -342
XAUUSD 190
XAGUSD 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 11K
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +311.89 CAD
Pior negociação: -189 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +563.04 CAD
Máxima perda consecutiva: -217.02 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.88 × 6699
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1500
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
49 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Breakout Trading
Sem comentários
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar