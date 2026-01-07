- 成长
交易:
64
盈利交易:
22 (34.37%)
亏损交易:
42 (65.63%)
最好交易:
311.89 CAD
最差交易:
-188.66 CAD
毛利:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
毛利亏损:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
最大连续赢利:
4 (563.04 CAD)
最大连续盈利:
750.07 CAD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.45
长期交易:
48 (75.00%)
短期交易:
16 (25.00%)
利润因子:
1.13
预期回报:
4.31 CAD
平均利润:
106.42 CAD
平均损失:
-49.18 CAD
最大连续失误:
10 (-217.02 CAD)
最大连续亏损:
-617.24 CAD (7)
每月增长:
21.07%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
617.24 CAD
最大值:
617.24 CAD (47.20%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 CAD)
净值:
0.00% (0.00 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|43
|XAUUSD
|15
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|-342
|XAUUSD
|190
|XAGUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|11K
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6699
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1500
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
