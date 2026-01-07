信号部分
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
0条评论
5
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
64
盈利交易:
22 (34.37%)
亏损交易:
42 (65.63%)
最好交易:
311.89 CAD
最差交易:
-188.66 CAD
毛利:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
毛利亏损:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
最大连续赢利:
4 (563.04 CAD)
最大连续盈利:
750.07 CAD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.45
长期交易:
48 (75.00%)
短期交易:
16 (25.00%)
利润因子:
1.13
预期回报:
4.31 CAD
平均利润:
106.42 CAD
平均损失:
-49.18 CAD
最大连续失误:
10 (-217.02 CAD)
最大连续亏损:
-617.24 CAD (7)
每月增长:
21.07%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
617.24 CAD
最大值:
617.24 CAD (47.20%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 CAD)
净值:
0.00% (0.00 CAD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 43
XAUUSD 15
XAGUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 -342
XAUUSD 190
XAGUSD 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 11K
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +311.89 CAD
最差交易: -189 CAD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +563.04 CAD
最大连续亏损: -217.02 CAD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.88 × 6699
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1500
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
49 更多...
