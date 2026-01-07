SegnaliSezioni
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
22 (34.37%)
Loss Trade:
42 (65.63%)
Best Trade:
311.89 CAD
Worst Trade:
-188.66 CAD
Profitto lordo:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Perdita lorda:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (563.04 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
750.07 CAD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
48 (75.00%)
Short Trade:
16 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
4.31 CAD
Profitto medio:
106.42 CAD
Perdita media:
-49.18 CAD
Massime perdite consecutive:
10 (-217.02 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-617.24 CAD (7)
Crescita mensile:
21.07%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
617.24 CAD
Massimale:
617.24 CAD (47.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Per equità:
0.00% (0.00 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 43
XAUUSD 15
XAGUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -342
XAUUSD 190
XAGUSD 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 11K
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +311.89 CAD
Worst Trade: -189 CAD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +563.04 CAD
Massima perdita consecutiva: -217.02 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.88 × 6690
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1500
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
49 più
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
