- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
22 (34.37%)
Loss Trade:
42 (65.63%)
Best Trade:
311.89 CAD
Worst Trade:
-188.66 CAD
Profitto lordo:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Perdita lorda:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (563.04 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
750.07 CAD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
48 (75.00%)
Short Trade:
16 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
4.31 CAD
Profitto medio:
106.42 CAD
Perdita media:
-49.18 CAD
Massime perdite consecutive:
10 (-217.02 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-617.24 CAD (7)
Crescita mensile:
21.07%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
617.24 CAD
Massimale:
617.24 CAD (47.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CAD)
Per equità:
0.00% (0.00 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|43
|XAUUSD
|15
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-342
|XAUUSD
|190
|XAGUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|11K
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +311.89 CAD
Worst Trade: -189 CAD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +563.04 CAD
Massima perdita consecutiva: -217.02 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6690
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1500
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
