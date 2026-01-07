- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
32 (38.55%)
Transacciones Irrentables:
51 (61.45%)
Mejor transacción:
813.97 CAD
Peor transacción:
-279.93 CAD
Beneficio Bruto:
5 132.74 CAD (109 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 215.27 CAD (77 906 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (969.05 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
969.05 CAD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
33.54%
Carga máxima del depósito:
80.69%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.94
Transacciones Largas:
66 (79.52%)
Transacciones Cortas:
17 (20.48%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
23.10 CAD
Beneficio medio:
160.40 CAD
Pérdidas medias:
-63.04 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-217.02 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-651.84 CAD (3)
Crecimiento al mes:
174.84%
Trading algorítmico:
49%
Reducción de balance:
Absoluto:
617.24 CAD
Máxima:
651.96 CAD (16.82%)
Reducción relativa:
De balance:
47.20% (617.24 CAD)
De fondos:
4.73% (270.92 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|46
|XAUUSD
|22
|XAGUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|-272
|XAUUSD
|22
|XAGUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|12K
|XAUUSD
|993
|XAGUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +813.97 CAD
Peor transacción: -280 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +969.05 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -217.02 CAD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 6918
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.57 × 1516
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
Carefully backtested with years of data and a sliding last 2 month window for latest macro market conditions.
Currently trading:
NAS100
XAUUSD
XAGUSF
Auto adjustment of risk profile.
No hay comentarios
