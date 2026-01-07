SeñalesSecciones
NAS100 XAUUSD XAGUSD
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 79%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
32 (38.55%)
Transacciones Irrentables:
51 (61.45%)
Mejor transacción:
813.97 CAD
Peor transacción:
-279.93 CAD
Beneficio Bruto:
5 132.74 CAD (109 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 215.27 CAD (77 906 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (969.05 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
969.05 CAD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
33.54%
Carga máxima del depósito:
80.69%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.94
Transacciones Largas:
66 (79.52%)
Transacciones Cortas:
17 (20.48%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
23.10 CAD
Beneficio medio:
160.40 CAD
Pérdidas medias:
-63.04 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-217.02 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-651.84 CAD (3)
Crecimiento al mes:
174.84%
Trading algorítmico:
49%
Reducción de balance:
Absoluto:
617.24 CAD
Máxima:
651.96 CAD (16.82%)
Reducción relativa:
De balance:
47.20% (617.24 CAD)
De fondos:
4.73% (270.92 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 46
XAUUSD 22
XAGUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 -272
XAUUSD 22
XAGUSD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 12K
XAUUSD 993
XAGUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +813.97 CAD
Peor transacción: -280 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +969.05 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -217.02 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Bybit-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.84 × 6918
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.57 × 1516
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
otros 48...
Carefully backtested with years of data and a sliding last 2 month window for latest macro market conditions.

Currently trading:
NAS100
XAUUSD
XAGUSF

Auto adjustment of risk profile.



No hay comentarios
2026.01.14 05:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 04:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
