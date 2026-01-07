- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
22 (34.37%)
損失トレード:
42 (65.63%)
ベストトレード:
311.89 CAD
最悪のトレード:
-188.66 CAD
総利益:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
総損失:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
最大連続の勝ち:
4 (563.04 CAD)
最大連続利益:
750.07 CAD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
48 (75.00%)
短いトレード:
16 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
4.31 CAD
平均利益:
106.42 CAD
平均損失:
-49.18 CAD
最大連続の負け:
10 (-217.02 CAD)
最大連続損失:
-617.24 CAD (7)
月間成長:
21.07%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
617.24 CAD
最大の:
617.24 CAD (47.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 CAD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|43
|XAUUSD
|15
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|-342
|XAUUSD
|190
|XAGUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|11K
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +311.89 CAD
最悪のトレード: -189 CAD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +563.04 CAD
最大連続損失: -217.02 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.89 × 6700
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.59 × 1501
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
Breakout Trading
レビューなし