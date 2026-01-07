シグナルセクション
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
64
利益トレード:
22 (34.37%)
損失トレード:
42 (65.63%)
ベストトレード:
311.89 CAD
最悪のトレード:
-188.66 CAD
総利益:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
総損失:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
最大連続の勝ち:
4 (563.04 CAD)
最大連続利益:
750.07 CAD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.45
長いトレード:
48 (75.00%)
短いトレード:
16 (25.00%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
4.31 CAD
平均利益:
106.42 CAD
平均損失:
-49.18 CAD
最大連続の負け:
10 (-217.02 CAD)
最大連続損失:
-617.24 CAD (7)
月間成長:
21.07%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
617.24 CAD
最大の:
617.24 CAD (47.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 CAD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 43
XAUUSD 15
XAGUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 -342
XAUUSD 190
XAGUSD 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 11K
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +311.89 CAD
最悪のトレード: -189 CAD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +563.04 CAD
最大連続損失: -217.02 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.89 × 6700
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.59 × 1501
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
49 より多く...
