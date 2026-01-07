- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
64
Gewinntrades:
22 (34.37%)
Verlusttrades:
42 (65.63%)
Bester Trade:
311.89 CAD
Schlechtester Trade:
-188.66 CAD
Bruttoprofit:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Bruttoverlust:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (563.04 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
750.07 CAD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.45
Long-Positionen:
48 (75.00%)
Short-Positionen:
16 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
4.31 CAD
Durchschnittlicher Profit:
106.42 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.18 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-217.02 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-617.24 CAD (7)
Wachstum pro Monat :
21.07%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
617.24 CAD
Maximaler:
617.24 CAD (47.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 CAD)
Kapital:
0.00% (0.00 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|43
|XAUUSD
|15
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|-342
|XAUUSD
|190
|XAGUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|11K
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +311.89 CAD
Schlechtester Trade: -189 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +563.04 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -217.02 CAD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.89 × 6700
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.59 × 1501
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
