Signale / MetaTrader 5 / NAS100 XAUUSD XAGUSD
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
64
Gewinntrades:
22 (34.37%)
Verlusttrades:
42 (65.63%)
Bester Trade:
311.89 CAD
Schlechtester Trade:
-188.66 CAD
Bruttoprofit:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Bruttoverlust:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (563.04 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
750.07 CAD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.45
Long-Positionen:
48 (75.00%)
Short-Positionen:
16 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
4.31 CAD
Durchschnittlicher Profit:
106.42 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.18 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-217.02 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-617.24 CAD (7)
Wachstum pro Monat :
21.07%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
617.24 CAD
Maximaler:
617.24 CAD (47.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 CAD)
Kapital:
0.00% (0.00 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 43
XAUUSD 15
XAGUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 -342
XAUUSD 190
XAGUSD 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 11K
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +311.89 CAD
Schlechtester Trade: -189 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +563.04 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -217.02 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.89 × 6700
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.59 × 1501
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
noch 49 ...
