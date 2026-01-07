시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / NAS100 XAUUSD XAGUSD
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
0 리뷰
5
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
64
이익 거래:
22 (34.37%)
손실 거래:
42 (65.63%)
최고의 거래:
311.89 CAD
최악의 거래:
-188.66 CAD
총 수익:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
총 손실:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
연속 최대 이익:
4 (563.04 CAD)
연속 최대 이익:
750.07 CAD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.45
롱(주식매수):
48 (75.00%)
숏(주식차입매도):
16 (25.00%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
4.31 CAD
평균 이익:
106.42 CAD
평균 손실:
-49.18 CAD
연속 최대 손실:
10 (-217.02 CAD)
연속 최대 손실:
-617.24 CAD (7)
월별 성장률:
21.07%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
617.24 CAD
최대한의:
617.24 CAD (47.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 CAD)
자본금별:
0.00% (0.00 CAD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 43
XAUUSD 15
XAGUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 -342
XAUUSD 190
XAGUSD 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 11K
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +311.89 CAD
최악의 거래: -189 CAD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +563.04 CAD
연속 최대 손실: -217.02 CAD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Bybit-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.88 × 6736
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.60 × 1502
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
49 더...
Breakout Trading
리뷰 없음
2026.01.07 06:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
