- 자본
트레이드:
64
이익 거래:
22 (34.37%)
손실 거래:
42 (65.63%)
최고의 거래:
311.89 CAD
최악의 거래:
-188.66 CAD
총 수익:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
총 손실:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
연속 최대 이익:
4 (563.04 CAD)
연속 최대 이익:
750.07 CAD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.45
롱(주식매수):
48 (75.00%)
숏(주식차입매도):
16 (25.00%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
4.31 CAD
평균 이익:
106.42 CAD
평균 손실:
-49.18 CAD
연속 최대 손실:
10 (-217.02 CAD)
연속 최대 손실:
-617.24 CAD (7)
월별 성장률:
21.07%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
617.24 CAD
최대한의:
617.24 CAD (47.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 CAD)
자본금별:
0.00% (0.00 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|43
|XAUUSD
|15
|XAGUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|-342
|XAUUSD
|190
|XAGUSD
|366
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|11K
|XAUUSD
|5.7K
|XAGUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
최고의 거래: +311.89 CAD
최악의 거래: -189 CAD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +563.04 CAD
연속 최대 손실: -217.02 CAD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.88 × 6736
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.60 × 1502
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
