Paul Kenneth Guevarra

NAS100 XAUUSD XAGUSD

Paul Kenneth Guevarra
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
64
Bénéfice trades:
22 (34.37%)
Perte trades:
42 (65.63%)
Meilleure transaction:
311.89 CAD
Pire transaction:
-188.66 CAD
Bénéfice brut:
2 341.13 CAD (91 900 pips)
Perte brute:
-2 065.54 CAD (67 167 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (563.04 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
750.07 CAD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
48 (75.00%)
Courts trades:
16 (25.00%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
4.31 CAD
Bénéfice moyen:
106.42 CAD
Perte moyenne:
-49.18 CAD
Pertes consécutives maximales:
10 (-217.02 CAD)
Perte consécutive maximale:
-617.24 CAD (7)
Croissance mensuelle:
21.07%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
617.24 CAD
Maximal:
617.24 CAD (47.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 CAD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 43
XAUUSD 15
XAGUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -342
XAUUSD 190
XAGUSD 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 11K
XAUUSD 5.7K
XAGUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +311.89 CAD
Pire transaction: -189 CAD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +563.04 CAD
Perte consécutive maximale: -217.02 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.88 × 6690
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1500
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
49 plus...
