William Marvin

Andhara Cipta Bersama

William Marvin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 17%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
495.53 USD
Худший трейд:
-509.43 USD
Общая прибыль:
1 942.08 USD (19 600 pips)
Общий убыток:
-1 432.78 USD (14 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (991.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
991.06 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
96.99%
Макс. загрузка депозита:
19.98%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
63.66 USD
Средняя прибыль:
485.52 USD
Средний убыток:
-358.20 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 432.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 432.78 USD (4)
Прирост в месяц:
16.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
441.72 USD
Максимальная:
1 432.78 USD (35.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.90% (1 432.78 USD)
По эквити:
20.30% (685.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 509
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +495.53 USD
Худший трейд: -509 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +991.06 USD
Макс. убыток в серии: -1 432.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
This account is running by a team of three market specialist. Every specialist using their own strategy to enter the market, together they are creating a good trading formula.

In 2025 this team got 55.97% profitabilty with 1:1.51 risk reward ratio. TO BE CONCERNED in copier money management, by using 0.1 lot size every trade the team consecutive profit is 12x ($4,694) and consecutive loss is 10x ($1,713).

Money management: We are using $5,000 account with 5% risk per trade, it means we set 0.1 lot fixed for every trade. This is a VERY AGGRESIVE setup could cause 50% drawdown, but still we believe in our strategy. This account projected to generate $2,000 income every month.

Pair to trade : XAUUSD, EURJPY, GBPJPY, USDJPY, CHFJPY, GBPUSD, EURUSD, USDCHF.

Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
