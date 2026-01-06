СигналыРазделы
Nguyen Ngoc Phuoc

GCEA XAU 3

Nguyen Ngoc Phuoc
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 26%
tomotrader-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
25 (50.00%)
Убыточных трейдов:
25 (50.00%)
Лучший трейд:
23.09 USD
Худший трейд:
-16.37 USD
Общая прибыль:
333.14 USD (33 584 pips)
Общий убыток:
-209.66 USD (20 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (74.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
43.25%
Макс. загрузка депозита:
3.50%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.15
Длинных трейдов:
46 (92.00%)
Коротких трейдов:
4 (8.00%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
2.47 USD
Средняя прибыль:
13.33 USD
Средний убыток:
-8.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-57.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.33 USD (4)
Прирост в месяц:
14.10%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.71 USD
Максимальная:
57.33 USD (9.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.14% (57.33 USD)
По эквити:
0.67% (3.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a 123
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.09 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +74.62 USD
Макс. убыток в серии: -57.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "tomotrader-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
