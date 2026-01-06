- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
25 (50.00%)
Убыточных трейдов:
25 (50.00%)
Лучший трейд:
23.09 USD
Худший трейд:
-16.37 USD
Общая прибыль:
333.14 USD (33 584 pips)
Общий убыток:
-209.66 USD (20 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (74.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.62 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
43.25%
Макс. загрузка депозита:
3.50%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.15
Длинных трейдов:
46 (92.00%)
Коротких трейдов:
4 (8.00%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
2.47 USD
Средняя прибыль:
13.33 USD
Средний убыток:
-8.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-57.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.33 USD (4)
Прирост в месяц:
14.10%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.71 USD
Максимальная:
57.33 USD (9.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.14% (57.33 USD)
По эквити:
0.67% (3.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|123
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "tomotrader-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
