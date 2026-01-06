SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GCEA XAU 3
Nguyen Ngoc Phuoc

GCEA XAU 3

Nguyen Ngoc Phuoc
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
tomotrader-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
25 (50.00%)
Verlusttrades:
25 (50.00%)
Bester Trade:
23.09 USD
Schlechtester Trade:
-16.37 USD
Bruttoprofit:
333.14 USD (33 584 pips)
Bruttoverlust:
-209.66 USD (20 586 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (74.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.62 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
46.57%
Max deposit load:
3.50%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.15
Long-Positionen:
46 (92.00%)
Short-Positionen:
4 (8.00%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
2.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-57.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
14.10%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.71 USD
Maximaler:
57.33 USD (9.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.14% (57.33 USD)
Kapital:
0.67% (3.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a 123
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.09 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -57.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "tomotrader-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.06 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
