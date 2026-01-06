- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
25 (50.00%)
Negociações com perda:
25 (50.00%)
Melhor negociação:
23.09 USD
Pior negociação:
-16.37 USD
Lucro bruto:
333.14 USD (33 584 pips)
Perda bruta:
-209.66 USD (20 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (74.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.62 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
39.95%
Depósito máximo carregado:
3.50%
Último negócio:
51 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
46 (92.00%)
Negociações curtas:
4 (8.00%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
2.47 USD
Lucro médio:
13.33 USD
Perda média:
-8.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-57.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.33 USD (4)
Crescimento mensal:
14.10%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.71 USD
Máximo:
57.33 USD (9.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.14% (57.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.55% (2.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.a
|123
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.a
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.09 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +74.62 USD
Máxima perda consecutiva: -57.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "tomotrader-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
8
68%
50
50%
40%
1.58
2.47
USD
USD
10%
1:500