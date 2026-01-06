- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
25 (50.00%)
亏损交易:
25 (50.00%)
最好交易:
23.09 USD
最差交易:
-16.37 USD
毛利:
333.14 USD (33 584 pips)
毛利亏损:
-209.66 USD (20 586 pips)
最大连续赢利:
5 (74.62 USD)
最大连续盈利:
74.62 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
35.72%
最大入金加载:
3.50%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.15
长期交易:
46 (92.00%)
短期交易:
4 (8.00%)
利润因子:
1.59
预期回报:
2.47 USD
平均利润:
13.33 USD
平均损失:
-8.39 USD
最大连续失误:
4 (-57.33 USD)
最大连续亏损:
-57.33 USD (4)
每月增长:
14.10%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
15.71 USD
最大值:
57.33 USD (9.17%)
相对跌幅:
结余:
10.14% (57.33 USD)
净值:
0.55% (2.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|123
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.09 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +74.62 USD
最大连续亏损: -57.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 tomotrader-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
