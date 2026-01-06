- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
25 (50.00%)
損失トレード:
25 (50.00%)
ベストトレード:
23.09 USD
最悪のトレード:
-16.37 USD
総利益:
333.14 USD (33 584 pips)
総損失:
-209.66 USD (20 586 pips)
最大連続の勝ち:
5 (74.62 USD)
最大連続利益:
74.62 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
46.57%
最大入金額:
3.50%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.15
長いトレード:
46 (92.00%)
短いトレード:
4 (8.00%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
2.47 USD
平均利益:
13.33 USD
平均損失:
-8.39 USD
最大連続の負け:
4 (-57.33 USD)
最大連続損失:
-57.33 USD (4)
月間成長:
14.10%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.71 USD
最大の:
57.33 USD (9.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.14% (57.33 USD)
エクイティによる:
0.67% (3.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|123
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.09 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +74.62 USD
最大連続損失: -57.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"tomotrader-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
26%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
8
68%
50
50%
47%
1.58
2.47
USD
USD
10%
1:500