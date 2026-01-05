- Прирост
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.22 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
9.52 EUR (1 110 pips)
Общий убыток:
-0.04 EUR
Макс. серия выигрышей:
3 (9.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
9.52 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
3.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.89%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
474.00
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
238.00
Мат. ожидание:
3.17 EUR
Средняя прибыль:
3.17 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
0.02 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
1.11% (5.66 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XBRUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XBRUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
