Benjamin Bilen

Obsiden Invest LT

Benjamin Bilen
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
3 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.22 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
9.52 EUR (1 110 pips)
Общий убыток:
-0.04 EUR
Макс. серия выигрышей:
3 (9.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
9.52 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
3.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.89%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
474.00
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
238.00
Мат. ожидание:
3.17 EUR
Средняя прибыль:
3.17 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
0.02 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
1.11% (5.66 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XBRUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XBRUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XBRUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.22 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +9.52 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
Нет отзывов
2026.01.05 20:11
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Obsiden Invest LT
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
509
EUR
1
0%
3
100%
100%
237.99
3.17
EUR
1%
1:500
Копировать

