Trades insgesamt:
3
Gewinntrades:
3 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
4.22 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
9.52 EUR (1 110 pips)
Bruttoverlust:
-0.04 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (9.52 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.52 EUR (3)
Sharpe Ratio:
3.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.89%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
474.00
Long-Positionen:
3 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
238.00
Mathematische Gewinnerwartung:
3.17 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.17 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 EUR
Maximaler:
0.02 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
1.11% (5.66 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XBRUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XBRUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Bester Trade: +4.22 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.52 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
Keine Bewertungen
