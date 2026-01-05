- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
10 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
4.43 EUR
최악의 거래:
0.00 EUR
총 수익:
32.71 EUR (3 997 pips)
총 손실:
-0.04 EUR
연속 최대 이익:
10 (32.71 EUR)
연속 최대 이익:
32.71 EUR (10)
샤프 비율:
3.78
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.11%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1633.50
롱(주식매수):
10 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
817.75
기대수익:
3.27 EUR
평균 이익:
3.27 EUR
평균 손실:
0.00 EUR
연속 최대 손실:
0 (0.00 EUR)
연속 최대 손실:
0.00 EUR (0)
월별 성장률:
6.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 EUR
최대한의:
0.02 EUR (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.02 EUR)
자본금별:
3.45% (17.72 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XBRUSD
|9
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XBRUSD
|33
|USDJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XBRUSD
|3.4K
|USDJPY
|599
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.43 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +32.71 EUR
연속 최대 손실: -0.00 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.29 × 34
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 6
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.17 × 172
|
XM.COM-MT5
|1.29 × 31
|
FPMarketsLLC-Live
|2.31 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|2.38 × 8
|
FPMarketsSC-Live
|2.53 × 49
|
Exness-MT5Real7
|2.63 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 83
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.68 × 44
|
TitanFX-MT5-01
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.00 × 1
|
Valutrades-Live
|8.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|8.11 × 18
|
AMarkets-Real
|8.38 × 8
Mainly Oil and USD/JPY are traded here, with a preference for long positions.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
533
EUR
EUR
1
0%
10
100%
100%
817.74
3.27
EUR
EUR
3%
1:500